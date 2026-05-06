生活協同組合コープみらいは6日、公式サイトを更新。配送委託先における不適切な衛生管理事案が発生したとして謝罪した。配送委託先の従業員が配送業務中に尿意を催し、車両荷台内で排尿したという。届け先の組合員から指摘を受け、一連の問題が発覚した。同サイトで「この度、当生協の宅配サービスにおいて、食の安全・安心に関わる極めて重大な事態が発生いたしました」と報告し、「被害に遭われた組合員様、ならびに地域の