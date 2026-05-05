現在、豪州メルボルンで開催中の世界的ポーカー大会「Aussie Millions Poker Championship」。これに俳優の田中圭が出場していることが伝えられ、話題になっている。「ポーカーの情報発信サイトなどで5月5日に配信されたのは、田中さんが大会で真剣に勝負に挑む姿でした。YouTubeなどでも、試合の様子は確認できます。世界的大会ということもあり、優勝賞金は日本円でおよそ7300万円とされています。2025年4月に、女優の永野芽