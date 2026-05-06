北海道釧路市の千代ノ浦マリンパーク北側で、2026年5月6日午後2時半すぎ、「人が海に浮いている」と110番通報がありました。警察が駆けつけると、一部白骨化した遺体が、波打ち際に打ち上げられていたということです。遺体の年齢や性別は不明で、着衣の状況もわかっていません。警察は遺体の身元の確認を進めるとともに、事故と事件の両面で捜査しています。