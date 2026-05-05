「作ってきた企画に普通はタレントなんだから俺が出たいじゃないですか。そうじゃなくなってくるんですよね。今回作ってきたフリップも、無駄に本来したくないじゃないですか。いや、途中からまてよ。構成（作家）の一員として無駄になった方がいいんじゃないか。みたいな」5月3日、有料配信サービス『DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）』の公式Xに公開された動画でこう話していたのは伊集院光（58）だ。5月2日に『DOWNTOWN+』の生