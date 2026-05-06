初代をイメージした新色『雲龍グリーン』採用5月5日、富士スピードウェイのモビリタにて、『オールフェアレディZミーティング2026』が開催され、現行型『日産フェアレディZ』マイナーチェンジモデルの実車が初公開された。【画像】Gノーズ復活！日産フェアレディZマイチェンモデル、富士スピードウェイで初公開全39枚RZ34型と呼ばれる現行モデルは、今年の東京オートサロンで2027年モデルでのマイチェンを発表。同会場にはニス