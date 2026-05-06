「BCNランキング」2026年4月20日〜26日の日次集計データによると、マウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイトM240GR（ロジクール）2位EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラックM-XGM10DBBK（エレコム）3位無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラックBSMBW310BK（バッファロー）4位M220 SILENT Wireless Mouse ダークグレーM220CG（ロジクール）5位PRO X2 SUP