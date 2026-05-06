ペットを飼う人口が1500万人を超えた韓国で、所有権をめぐるトラブルが頻発している。最近では、愛犬を姉に一時的に預けただけだとして返還を求めた妹が、最高裁まで争った末に敗訴した判決が出た。裁判所は、愛犬を最初に譲り受けた「所有記録」よりも「実質的な世話」を重視した。【写真】保護した動物98匹を「安楽死」させた韓国動物団体の元代表本サイト提携メディア『時事ジャーナル』の取材によると、最高裁第3部（主審：イ