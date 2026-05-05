ボーズ（Bose）が再び、本格的にホームオーディオのカテゴリーに全力投球を宣言しました。ワイヤレススピーカーやサウンドバーなど3つの新製品が、「Lifestyleコレクション」として5月15日に誕生します。同社がニューヨークに世界各国のジャーナリストを集めて開催したローンチ・イベントに、筆者も参加してきました。現地で体験した新製品の魅力と、ボーズのキーパーソンによるコメントをレポートします。ボーズのホームオーディ