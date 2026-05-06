福島県・郡山市の磐越自動車道で、高校生1人が亡くなり、26人がけがをする事故が起きました。亡くなった高校生が通う学校の校長が取材に応じました。【写真を見る】ガードレールに衝突し前方が大破したマイクロバス高校生ら27人死傷部活動の遠征に向かう途中で…事故があったのは福島県郡山市・熱海町の磐越道上り線で、午前7時半ごろ、高校生が乗るマイクロバスがクッションドラムに衝突しました。その後、マイクロバスはガー