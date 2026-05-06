女優・黒木華（３６）の?胆力?に驚きの声が上がっている。タレントの伊集院光は４月２０日放送のフジテレビ「ぽかぽか」で、黒木と２０１８年公開の映画「来る」で共演した時の話を披露。伊集院は「太った性格の悪い店長役」で、黒木はアルバイト店員役。急な退職の申し出に「何だよ、急に辞めるって」と口ゲンカするシーンがあったが、伊集院いわく「僕は『棒読みの伊集院』っていうくらい演技力ゼロ。ところが、（黒木の）手