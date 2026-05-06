若いうちから過度な節約と投資に励み、早期リタイアを目指す「FIRE」ムーブメント。しかし、資産を手にして自由になっても、心が満たされるとは限りません。内閣府の調査でも、独身の「非就業者」は社会とのつながりが希薄になり、強いストレスを抱えやすいというデータが示されています。マサヒロさん（仮名・46歳）も、20代からの努力が実を結び資産1億円でFIREしたものの、虚無感に襲われた一人です。最終的に彼が下した決断と