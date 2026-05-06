モデルのマギー（33）が5日、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。「久しぶりに力を抜いた時間を過ごせました」とつづり、ビーチやプールサイドで白いビキニ水着姿でリラックスするショットを公開。鍛え上げたバキバキの腹筋や、脚線美などを披露した。ファンやフォロワーからも「美」「美しみが深み」「スタイルやばい」「神スタイル」「完璧なボディ」「相変わらずの美脚で素敵」「まるで妖精…」などのコメントが寄