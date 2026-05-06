連休最終日のきょう、福島県郡山市の磐越自動車道で、高校生など27人が死傷する事故がありました。死亡したのは、新潟県の高校生で、部活動の練習試合に向かう途中でした。記者「事故を起こしたマイクロバスが郡山市の警察施設へと運ばれて来ました。車両にはガードレールが刺さったままとなっています」割れたフロントガラスと、突き刺さったままのガードレール。車内には、テニスの道具を入れるバッグが残されています。午前7時