ホワイトソックスのスタメンに反応米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は現在、ルーキーながら本塁打数14でメジャー最多タイとしている。そんな中、5日（日本時間6日）のラインナップ発表にファンが反応していた。この日の敵地エンゼルス戦、スタメンに村上の名前はなかった。今季ここまでアーロン・ジャッジ（ヤンキース）に並ぶメジャー最多の14本塁打、OPSも.961の高水準で、前日の同カードでも14号2ランを含む3