米ニュージャージー州の湖で、ビーバーが８歳の少年を襲撃した。警察は、ビーバーが病気の可能性を示す兆候が見られたとして、襲われた人たちに連絡を呼び掛けている。米メディア「ニュース１２ニュージャージー」が５日、報じた。事件は３日午後６時ごろ、ニュージャージー州のコンチネンタル・ソルジャーズ・パーク複合施設内のヘンリー湖で発生した。マーワー警察によると、８歳の少年が湖岸近くで釣りをしていたところ、