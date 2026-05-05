Photo: hyu ROOMIE 2026年1月24日掲載の記事より転載最近、オンラインミーティングが増えてきたこともあって、気づけばまた有線イヤホンの出番が増えていました。ただ、外出先に持っていくことを忘れがちで、バッグにもう1本常備しておきたいと考えていたタイミングで見つけたのが、無印良品の「有線イヤホン」。無印良品らしいこだわりはどこにあるのか、実際に使って確かめてみました。無