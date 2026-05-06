激しい運動は逆効果 ！？ ダイエットは軽い運動が効果的なワケ ダイエット中でもお酒を飲みたいなら工夫しよう！ 臓脂肪を減らすのに運動は効果的ですが、必ずしも激しい運動が必要なわけではありません。激しい運動は続けるのが難しいですし、筋肉や関節に負担がかかります。筋肉への負担が続くと回復が追いつかず、慢性疲労の状態に陥ってしまうことも。 また、ハードなトレーニングで筋肉量を増やしても、中