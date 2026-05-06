ホンダの新型スポーツコンパクト!?ホンダは2026年4月10日、新型5ドアコンパクトスポーツカー「Super-ONE（スーパー ワン）」を発表し、先行予約が開始されました。実際の発売は5月下旬となるようです。軽量プラットフォームを活かした小型BEV（バッテリー式電気自動車）スポーツとして注目を集めていますが、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。【動画】超カッコイイ！ これがホンダ新型「“ちいさな”スポーツカー