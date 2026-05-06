ハンタウイルスの集団感染の疑いがあるクルーズ船では、これまでに3人が死亡しています。ヒトからヒトへの感染の可能性も指摘される中、日本感染症学会の専門医にハンタウイルスについて解説してもらいます。【写真を見る】「ハンタウイルス」に2つの型北米・南米型は致死率約40％主な感染経路はネズミ「ハンタウイルス」とは高柳光希キャスター:「ハンタウイルス」の集団感染が疑われているクルーズ船「MVホンディウス号」は