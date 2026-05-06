カシオ計算機は、腕時計ブランド「CASIO CLASSIC」の新製品として、レトロモダンなデザインのデジタルウオッチ「A140WE」「A140WEG」を5月22日に発売する。価格は「A140WE-2AJF」「A140WE-8AJF」が各11,000円、「A140WEG-9AJF」が13,750円。「A140WE」「A140WEG」キービジュアル新製品は、ヴィンテージ感のあるケースシェイプにデジタル液晶を組み合わせたモデル。やわらかな曲線を描くケースが腕元に自然に沿い、ミニマルで軽やか