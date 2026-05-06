警視庁上野署は５日、東京都台東区上野の「アメ横商店街」周辺で、路上に客席を設けて通行を妨げている飲食店などに対し、ルール順守を呼びかける啓発活動を行った。同署によると、アメ横周辺では昨年、「店のテーブルや椅子が道を塞いで迷惑だ」などとする通報が４３件あった。道路交通法は、道路や歩道に通行の妨げとなる障害物を置くことを禁じている。この日は署員約２５人が、歩道に客席を設置している店などにチラシを