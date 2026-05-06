福島・郡山市の磐越自動車道でマイクロバスが絡む事故があり、17歳の高校生が亡くなりました。けが人も26人にのぼっています。記者リポート：こちらは事故があった磐越自動車道です。現在、午前10時過ぎです。長い渋滞ができています。事故にあったバスを見てみますと、後ろの窓が完全に割れてしまっているのがわかります。事故があったのは、郡山市熱海町の磐越自動車道上り線で、マイクロバスが絡む事故があり、乗客が車外に投げ