初夏のおでかけにぴったりな、とっておきのご褒美時間を楽しみたい方へ♡ヒルトン東京から登場したのは、ハワイの風を感じる新感覚のアフタヌーンティー。肉料理を主役にした贅沢なメニューと、南国フルーツを使ったスイーツビュッフェが融合した特別な内容です。都心にいながらリゾート気分に浸れる、心ときめくひとときを過ごしてみませんか♪ 肉が主役の新感覚アフタヌーンテ