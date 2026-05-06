厚生労働省は6日、大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染疑いが出た「ハンタウイルス」について、仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも「国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低い」と発表した。海外報道などを踏まえ、国立健康危機管理研究機構がリスク評価した。現地で適切な対応が取られており「国民の皆さまには冷静な対応をお願いしたい」としている。厚労省によると、人から人に感染するのはハンタウイル