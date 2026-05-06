2022年9月に崩御したエリザベス2世女王の評価が、いま静かに書き換えられている。70年の治世を通じて築いた「揺るがぬ君主」という神話が、死後に公開された文書によって綻び始めているのだ。【写真を見る】女性の上に四つん這いになるアンドリュー元王子、王室イベントでエリザベス女王の真隣に立つ元王子など転機となったのは、米司法省が2026年1月末に追加公開した約300万ページに及ぶ「エプスタイン・ファイル」。その中に