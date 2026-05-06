サクサクを超えた“パリパリ食感”で話題のビアードパパのミルフィーユシューに、待望の新作が登場♡2026年5月限定で発売される「プレミアム苺ミルフィーユシュー」は、見た目も味わいも華やかなご褒美スイーツ。苺の甘酸っぱさと軽やかな食感が重なり合う、この時期だけの特別な美味しさを楽しんでみてはいかがでしょうか♪ 苺が主役の贅沢ミルフィーユシュー 今回