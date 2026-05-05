ゴールデンウィークは楽しみな反面、長距離移動時の渋滞がネック。そこから思いがけないハプニングが起きることも。今回は、石井美紀さん（仮名）が語る、高速道路の渋滞にまつわるエピソード。「もう終わりだ」と思った瞬間、意外な結末が待っていた！◆「今日は何もしない」待ちに待ったGWの朝に…社会人2年目というのは、忙しさの中に少しずつ仕事の重さを感じ始める時期である。石井さんにとってその年のゴールデンウィークは