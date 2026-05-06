**株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社⻑：⼤井基⾏、以下ClaN）は、オリジナルIPアパレルブランド『TOKYO MADNESS CLUB』シリーズ(※)から、2026年4月18日(土)20:00～2026年5月10日(日)23:59までの期間で、『デュエル・マスターズ 25周年ツアー』の新作グッズの受注販売を開始します。** **『TOKYO MADNESS CLUB』は、「MUSIC&FASHION」をコンセプト