宮崎県えびの市で「落とし物」として警察に届けられた子ブタ「トントン」に、新たな飼い主が決まった。保管期限を過ぎても持ち主が現れなかったことから、引き取り先を募集し、牛の飼育農家の男性が名乗りを上げた。警察署で大切に世話されてきたトントンは、別れを惜しまれながら新しい生活へと歩み出した。“落とし物”子ブタ「トントン」新天地へ3月に宮崎・えびの市の警察署に“落とし物”として届けられた子ブタ。「トントン