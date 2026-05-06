「アストロズ２−１ドジャース」（５日、ヒューストン）ドジャースの大谷翔平投手は今季最長の７回を投げ２失点と好投するも打線の援護無く２敗目を喫した。米メディアは五回、アルトゥーベに対して投じた異次元のスイーパーに注目。動画付きで拡散した。場面は五回、大谷は２死から連打で一、三塁のピンチを招いた。ここでベテランのアルトゥーベを迎えると、ギアを上げた。追い込んでから今季最速となる１０１マイル（約１