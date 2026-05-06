福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバス事故で、生徒1人が死亡した新潟市の北越高の灰野正宏校長が6日取材に応じ、バスは男子ソフトテニス部の顧問が外部に依頼して運行していたと明らかにした。運転手は外部の人物で、顧問は荷物運搬のため別の車に乗りバスを先導していた。灰野校長は「福島県内の病院に数人が入院している」と話した。副校長らが現地で対応する。灰野校長によるとバスには3年生6人、2年生6人、1年生8人