私（ソウマサヨ、60代）は夫（シゲハル、70代）との2人暮らし。息子（30代後半）は遠方住まいで、娘（アカネ、30代前半）はうちの近所に住んでいます。娘夫婦はフルタイム勤務の共働きで、毎日忙しそうです。順調にキャリアを積む娘をサポートするため、私は孫（コウタ、年長、アカネの子）が生まれてからずっと子育てをサポートしています。孫が保育園に入ってからは日々の送迎はもちろん、習い事の送迎も私が引き受けている状況