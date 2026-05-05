ゴールデンウィーク前の夜間高速バスの料金設定が、SNS上で大きな注目を集めている。【写真】4月30日は大阪→さいたま2300円でした「関西⇔関東の夜行高速バスが価格崩壊起こしてたので用もないのに乗車！梅田→大宮1400円は流石におもろいぞ」と紹介したのは、公共交通に関わる研究をしている大学院生のNKれーいちさん（@NK01na）。新幹線を使う場合の約10分の1という価格設定にもかかわらず、車内はガラガラ。調べたところ、この