パサつきがちな鶏胸肉も、切り方と焼き方を工夫すれば驚くほどしっとりやわらかに。今回は、和食店「賛否両論」店主・笠原将弘さんに、まるで牛タンのような食感が楽しめる「鶏胸肉のタン塩風」を教えてもらいました。ネギとゴマ油が香るうま味たっぷりの一品は、ご飯のおかずにはもちろん、お酒のおつまみにもぴったりです。おかずにもおつまみにもなる、うま味たっぷり鶏胸肉レシピ「焼き肉屋に行ったら必ずタン塩とビールを頼む