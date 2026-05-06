◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１５節町田２―０横浜ＦＭ（６日・町田ＧＩＯＮスタジアム）町田はホームで横浜ＦＭに２―０で勝利した。黒田剛監督は試合後の会見で、この試合でベンチ外となったＤＦ中山雄太の状態について「けがの部位とか、長さとかの表現は難しいが、少し違和感とか、またはＭＲＩの結果待ちとか、色々なことがある」と、コンディションに問題があることを明かした。前節の鹿島戦からＦＷ相馬勇紀も