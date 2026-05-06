京都府南丹市の山林に小学生の息子の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件で、警察はきょう、父親を殺人の疑いで再逮捕しました。きょう、殺人の疑いで再逮捕された京都府南丹市の会社員・安達優季容疑者（37）。警察によりますと、安達容疑者は3月23日、南丹市内の公衆トイレで息子の結希さん（当時11）の首を絞めつけるなどして殺害した疑いがもたれています。安達容疑者は警察の調べに、「両手で結希の首を絞めて殺しまし