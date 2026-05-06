最適な睡眠時間はどのくらいなのか。睡眠障害治療の専門家で東京足立病院名誉院長の内山真さんは「40代以降は週末の寝だめが効かなくなり、長時間睡眠や日中の強い眠気の背景には病気や生活習慣の問題が隠れていることがある。中高年ほど『長く寝ればよい』という思い込みを見直すべきだ」という――。（第1回）※本稿は、内山真『やってはいけない睡眠の習慣』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／PonyWang