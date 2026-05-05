今、ゲームセンターが活況を呈している。売上をけん引しているのが、景品獲得を目的としたクレーンゲーム・プライズゲームだ。イオン系列のゲームセンター運営会社イオンファンタジーは、2026年2月期のキッズプライズ部門の売上が前年同期比で18％も増加している。 【画像】変わり種クレーンゲームと苦戦する子どもに人気の外食チェーン 子供向けの