脳科学者・茂木健一郎が伝授「集中の達人は普段ぼーっとしている」その理由とは？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeの「#脳教室 いざという時に集中するためには、ふだんは力を抜け！」で、脳科学者の茂木健一郎氏が、集中力を最大限に発揮する秘訣について語った。茂木氏は「集中のピークってのはさ、1日に何回かあればいいわけよ。だからその、ずっと集中してる必要はない」と切り出し、普段から常に気を張ることが効果的ではないと断言する。
茂木氏によれば、「集中力の達人って意外とぼーっとしてるんだよね。うん。まあ、拙者もそうだけどさ」と述べ、自身も日常生活であえて気を抜く時間を大切にしていることを明かした。重要なのは、切り替えのタイミング。「何か始まる時、ボーンと1秒で立ち上がる。で、その立ち上がってものすごい集中してるからって、それで、終わったら、はーっと、離れる」と、集中とリラックスのメリハリを意識するべきだと強調した。
また、「集中のピークを高めるためには、普段、ぼーっとしてろってことですよ。それがなんかできるかできないかって」と語り、常にテンションを上げていることがかえって集中を妨げると指摘。「思いっきり力を抜くことも覚えてください。集中するためには思いっきり力を抜くこと。力を抜くことです」と繰り返し強調した。
動画の締めくくりで茂木氏は、「そして一気にピンといけ」と、普段は力を抜きつつも、いざ集中が必要なタイミングで一気に力を発揮する重要性を改めて説き、緩急のバランスが集中力の鍵だとまとめた。
