東京・墨田区の病院で起きた「赤ちゃん取り違え事件」当事者の男性が語る「『本当の親』が見つかったら伝えたいこと」

67年前、「赤ちゃん取り違え事件」が都立産院で起きた。本当の親は誰なのか……自身の出自について悩み続けた当事者の数奇な人生を追う。

自ら住宅を訪ね歩いた

父と弟は「いまさら本当の親を知ってどうする」と否定的だった。だが母は「本当の子供に会いたい」と願った。都立産院で起きた「赤ちゃん取り違え事件」の当事者である江蔵智さん（67歳）の思いも母と同じだった。

'04年、都に対して損賠賠償の裁判を起こす。取り違えは認められ、'06年の二審では、江蔵さんと育ての親に対し、都は賠償金の支払いを命じられている。だが、「相手方の生活を壊しかねない」という理由で、本当の親を探してほしいという江蔵さんの願いは叶わなかった。

当時、墨田区では住民基本台帳の閲覧が可能だった。江蔵さんは裁判の合間に福岡から上京し、生年月日が近い人を見つけては、2年で60軒ほどの住宅を訪ね歩いた。

「突然お宅を訪問して産院を尋ねるわけですから、当然驚かれます。それでも、行動するしかなかった。想像していたよりも多くの方が真摯に対応してくださり、応援してくれたことが救いでした」

以降、本当の親を探すために都と交渉を重ねてきたが、納得する形にはならなかった。提訴を模索するも、ほとんどの弁護士から断られた。

取り違えがわかって絆が深まった

ようやく提訴が実現したのは、'21年のことだ。そして今年4月に判決が下り、調査が開始されたというわけだ。

だが、育ての父は10年前に他界。92歳の母も、認知症が進み老人ホームで寝たきりの生活である。「遠くからでもいいから、本当の子供を見てみたい」と願う母にとって、残された時間は少ない。

江蔵さんはこう語る。

「本当の親子ではないことがわかり、私自身の家族観も変化しました。育ての父が亡くなる前、久しぶりに会うと育ててもらった恩を感じたんです。あれだけ苦手だった父に対して、『長男として面倒を見ないと』と思えた。だからこそ、福岡の会社を畳み、両親の介護をすることにした。そこに抵抗はありませんでした。

私は自分で選択し、好き勝手生きてきた。人生は良いものだった、とも思います。願わくば、取り違え相手もそうであって欲しい」

本当の親が亡くなっていたとしても

政府は新生児の取り違えの件数を調査していないが、法医学者が'73年にまとめた論文では、江蔵さんが生まれた'58年を含む'57〜'71年の間だけで、全国で少なくとも32件の取り違えがあったと報告されている。

筆者は江蔵さん以外の当事者にも取材をしたことがあるが、育ての母親が不倫を疑われたり、アイデンティティに悩み自殺を考えたりと、その苦悩は想像を遥かに超えたものだ。

さまざまな事情から、裁判で争うことが叶わない人もいるなかで、江蔵さんが本当の親に出会うことができれば、極めて画期的な実例となる。

東京都は現在、江蔵さんの出生月に墨田区で出生届を提出した113名の対象者を調査中だ。今後、産院の確認やDNA鑑定の協力を求めていくことになる。

都の担当者は、取材にこう説明した。

「住民基本台帳や戸籍などを基に調査を進めています。並行して、江蔵さんと調整した照会状の送付も行っていきます。調査に時間がかかっているのは、必要な手順を踏んでいるからです。墨田区から戸籍受付帳を受け取り、数十の自治体に対して戸籍を請求する作業には時間がかかります。自治体により対応速度は異なり、早いと1週間、遅いところだと3週間くらいかけて郵送してもらいます。

また、調査自体は任意のため、調査対象者の方々の生活や心情に最大限配慮する必要も生じる。協力を得られないと永遠にDNA鑑定の可能性はなくなってしまうので、慎重に進めています」

本当の親が判明したとき、江蔵さんには叶えたいことがある。

「年齢を考えると親は亡くなっている可能性が高いし、その覚悟は持っています。そのときは、親族などに私の親がどんな人生を送ったかだけでも聞きたい。そして、墓前で自分の歩んできた人生を報告したいんです」

江蔵さんと育ての母の切実な願いが叶う日は、いつになるだろうか。

