１９８４年に滋賀県日野町で酒店経営の女性（当時６９歳）が殺害された「日野町事件」で、強盗殺人罪で無期懲役となり、２０１１年に７５歳で病死した阪原弘（ひろむ）・元受刑者の再審公判に向けた第３回三者協議（非公開）が１９日、大津地裁であった。検察側は有罪を主張せず、新たな立証も行わないことを表明した。阪原さんの再審無罪が確実となった。戦後に起きて死刑や無期懲役が確定した事件で、本人の死亡後に再審（死