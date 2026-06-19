北海道・江別市で男子大学生が集団暴行を受け死亡した事件の裁判で、検察側は当時16歳の少年に「懲役10年以上、15年以下の不定期刑」を求刑しました。江別市の公園で2024年、大学生の長谷知哉さんに集団で暴行し死亡させたうえ、現金などを奪ったとして、川村葉音被告と滝沢海裕被告、当時16歳の少年が強盗致死などの罪に問われています。19日の裁判で、検察側は当時16歳の少年に「自ら犯行に加担していて責任は軽いとは言えない。