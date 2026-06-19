北海道江別市で男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件の裁判で、検察は当時１６歳の少年に対し、懲役１０年以上、１５年以下の不定期刑を求刑しました。強盗致死などの罪に問われているのは、当時１６歳の少年と川村葉音被告、滝沢海裕被告の３人です。３人は２０２４年１０月、江別市の公園で長谷知哉さんと交際していた八木原亜麻被告らと共謀し、長谷さんに暴行を加えて死亡させたうえ、現金やカードを奪うなどしたとさ