アニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」が、Netflixにて世界配信されることが決定した。

同作は19世紀末のアメリカを舞台に、史上初の乗馬による北米大陸横断レースを描いた物語。元天才騎手でありながら半身不随となった主人公ジョニィ・ジョースターが、謎のアウトロー、ジャイロ・ツェペリと出会い協力関係を結び、共に北米大陸を横断する過酷なレースに挑む。原作は荒木飛呂彦による漫画「ジョジョの奇妙な冒険 Part7 STEEL BALL RUN」。

今までのアニメシリーズに携わったスタッフが本作でも集結し、最強の布陣でアニメ化に挑む。監督を務める木村泰大は「アニメ化を監督として担えることに胸が高鳴っています。スタッフ一同も同じ思いを抱き、日々の制作に情熱を注いでいます。作品を通じて皆さんと熱を共有できる日を心待ちにしつつ、一緒にこの旅路を駆け抜けられたら嬉しいです」と、喜びの声を寄せた。

9月23日にはアニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」の新情報発表イベントの開催も決定している。