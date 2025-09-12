キン肉マン キン肉スグル 2.0 戦闘服も！サイクロンジョー「 “キン肉マン”のソフビフィギュア」10種

サイクロンジョーは『キン肉マン』をテーマにしたフィギュアシリーズ『KUFC』より、“奇蹟の逆転ファイター”、キン肉マン キン肉スグル 2.0 戦闘服をはじめ、その息子“最強の遺伝子を継ぐ者”、“キン肉マン2世”キン肉万太郎、“第57代キン肉星大王”キン肉真弓のキン肉王家をテーマに10種の新製品の予約受付を、サイクロンジョー直販にて2025年9月12日(金)21:00〜から開始します。

サイクロンジョー「 “キン肉マン”のソフビフィギュア」10種

■キン肉マン キン肉スグル 2.0 戦闘服受注アソート ラインナップ

今回は、キン肉マン完璧超人始祖編での復活と現在も週刊プレイボーイにて連載中の『キン肉マン』原作においても、絶賛活躍中の“キン肉マン”キン肉スグルのキン肉王家の伝統的なコスチュームである戦闘服に焦点を当て、予約を開始します。

サイクロンジョーでは2025年9月29日に3周年を迎える“KUFCシリーズ”の3周年記念商品として同商品をリリース致します。

“KUFCシリーズ”は約2年間で40種、700品種以上の超人をリリース。

今回のテーマはキン肉王家の戦闘服をテーマとしています。

“キン肉マン”スグル2.0の同時リリースとして、その息子でもう1人の主人公“キン肉マン2世”キン肉万太郎、その父で“第57代キン肉星大王”キン肉真弓を発売致します。

万太郎と言えば通常コスチューム(トラックスーツ)のイメージですが、物語はクライマックス、重要なシーンで戦闘服を身に纏います。

真弓の戦闘服についてもキン肉マン2世のカラー扉絵でその凛々しい姿が披露されています。

今回のラインナップでは、原作46周年の歴史の中においては、その一部ではありますが、シーンで選べる10種類をラインナップ致します。

“奇蹟の逆転ファイター”、キン肉マン キン肉スグル 2.0 戦闘服が登場！

【KUFC 36 キン肉マン スグル 2.0 戦闘服 原作 新章 Ver.】

【KUFC 36 キン肉マン スグル 2.0 戦闘服 原作 フェイスガード 新章 Ver.】

『キン肉マンII世』より“最強の遺伝子を継ぐ者”キン肉万太郎が登場！

【KUFC 37 キン肉万太郎 戦闘服 原作】

【キン肉万太郎 戦闘服 原作 フェイスガード メタリック】

【KUFC 37 キン肉万太郎 戦闘服 原作 万太郎Tシャツ】

“第57代キン肉星大王”キン肉真弓が登場！

【KUFC 38 キン肉マン キン肉真弓 戦闘服 原作】

■【KUFC(キン肉マンアルティメットファイターコレクション)3周年記念商品】

KUFCはまもなく2025年9月29日で3周年を迎えます。

3周年記念商品としてその一部を紹介します。

日頃の感謝を込めて、KUFCシリーズの“第1弾”、KUFC 02 キン肉マンソルジャー 新作と浮世絵をテーマにした新作 KUFC 33 ザ・魔雲天の“赤富士”、“青富士”、待望の再販となる7人の悪魔超人の暫定リーダー(本人談)“ステカセキング”等を同時リリース致します。

今回の“キン肉マン スグル 2.0受注アソート”豪華購買キャンペーンの対象商品です。

【KUFC 02 キン肉マンソルジャー 原作 メタリック 1.1】

“その男、厚情につき！！”

キン肉王家長兄キン肉アタルを人気のメタリックカラーでリリース！

【KUFC 31 ステカセキング 原作 7人の悪魔超人編 メタリック】

『すばらしいミュージックをきかせてやるぜーーーーっ』

発売後完売した人気のステカセキングをメタリックカラーで待望のリリース！

日本の名峰“富士山”を浮世絵をテーマに、ザ・魔雲天でリリース！

【KUFC 33 ザ・魔雲天 原作 Mt.FUJI 青富士】

【4573521313691 KUFC 33 ザ・魔雲天 原作 Mt.FUJI 赤富士】

購入特典キャンペーン

“キン肉マン スグル 戦闘服 2.0”の発売を記念して、3体購入で“＜キンコレ 39 ロビンマスク 2.0 原作 完璧超人無量大数軍編 ダメージヘッド 金 シルバーアイ＞が登場！”、5体購入で“KUFC 40 サンシャイン 2.0 原作 ダメージヘッド 漆黒 シングマン戦”がもらえる豪華購入特典キャンペーンも実施します。

“KUFC 36-38 キン肉マン キン肉スグル 2.0 戦闘服受注アソート”の予約受付を、2025年9月12日(金)21:00よりサイクロンジョー直販にて開始します。

“KUFC 36-38 キン肉マン キン肉スグル 2.0 戦闘服受注アソート”は下記の通りです。

バナー(1)【KUFC 36-38 キン肉マン キン肉スグル 2.0 戦闘服受注アソート10種】

バナー(2)【キン肉マンソルジャー新作、悪魔超人ザ・魔雲天、ステカセキング新作を含む16種】

バナー(3)【KUFC 33 ザ・魔雲天受注アソートの12種】

バナー(4)【KUFC 32スプリングマン受注アソートの12種】

の計50種を豪華購入キャンペーンの対象とします。

バナー(1)【KUFC 36-38 キン肉マン キン肉スグル 2.0 戦闘服受注アソート10種】

『キン肉マン』原作46周年における“キン肉王家ヒストリー”とも言える様々なシーンから選べるスグルはもちろん、その息子“キン肉万太郎”、その父“キン肉真弓”の計10種をラインナップ。

バナー(2)【キン肉マンソルジャー新作、悪魔超人ザ・魔雲天、ステカセキング新作を含む16種】

キン肉族長兄“キン肉アタル”、ステカセキング新作、ザ・魔雲天新作等KUFC3周年記念商品とスグルに関わりの深い超人をラインナップ。

バナー(3)【KUFC 33 ザ・魔雲天受注アソートの12種】

“ザ・魔雲天ヒストリー”とも言える様々なシーンから選べる“ザ・魔雲天7”種類とゆでたまご先生のキン肉マン2世のスピンオフ作品である『テリー・ザ・キッドの夜明け』からその息子、“KUFC 34 暴留渓(ボルケーノ)”、悪魔超人アシュラマン、キン肉万太郎のタッグパートナー“カオス”を含む計12種をラインナップ。

バナー(4)【KUFC 32スプリングマン受注アソートの12種】

2025年8月発売のスプリングマン、ステカセゼブラ各種、ブラックホールの7人の悪魔超人の盟友とブラックホールの従兄でありパートナーの四次元殺法コンビ・ペンタゴンの計12種をラインナップ

■【5 BUY 1 GET FREE キャンペーン】

KUFC 36-38 キン肉マン スグル 2.0 戦闘服(上記バナー)の対象商品を5つ購入のお客様に“KUFC 40 サンシャイン 2.0 原作 ダメージヘッド 漆黒 シングマン戦”をプレゼント！

“KUFC 40 サンシャイン 2.0 原作 ダメージヘッド 漆黒 シングマン戦”が登場！

『サンシャイーーーン！』

JAN 商品名

4573521315114 KUFC 40 サンシャイン 2.0 原作 ダメージヘッド 漆黒 シングマン戦

【サイズ】全高約175mm

KUFC至上最大サイズ！

【素材】ソフビ製(PVC

【仕様】彩色済み完成品、ウインドウサック箱入り

【注意】製造上、彩色などに個体差が生じる場合があります。

【対象年齢】15歳以上。

幼児の手の届かない場所に保管してください。

【生産最終加工地】中国

【著作】(C)ゆでたまご

【JAN】4573521315114

【注意事項】

・キャンペーンはサイクロンジョー直販、サイクロンジョーWEB通販各店のみで開催します。

・キャンペーンの採用条件は1会計をキャンペーンの単位とします。

・キャンペーンは特典がなくなり次第予告なく終了することがあります。

・『3 BUY 1 GET FREE』の併用はできません。

・キャンペーン景品は後日物販で販売することもあります。

・万一完売の場合は相当の特典を代替で用意する予定です。

・上記特典は2025年11月下旬の分納手配の予定です。

■【3 BUY 1 GET FREE キャンペーン】

KUFC 36-38 スグル 2.0 戦闘服受注アソート(下記バナー)の対象商品を3つ購入のお客様に

“キンコレ 39 ロビンマスク 2.0 原作 完璧超人無量大数軍編 ダメージヘッド 金 シルバーアイ”をプレゼント！

『そんなものではない！

どうやってもおまえに勝ってわからせたい』

『私の大事にしているものの本質をなーーーっ』

“キンコレ 39 ロビンマスク 2.0 原作 完璧超人無量大数軍編 ダメージヘッド 金 シルバーアイ”が登場！

【注意事項】

・キャンペーンはサイクロンジョー直販、サイクロンジョーWEB通販各店のみで開催します。

・キャンペーンの採用条件は1会計をキャンペーンの単位とします。

・キャンペーンは特典がなくなり次第予告なく終了することがあります。

・『5 BUY 1 GET FREE』の併用はできません。

・キャンペーン景品は後日物販で販売することもあります。

・万一完売の場合は相当の特典を代替で用意する予定です。

・上記特典は2025年10月下旬より分納順次出荷の予定です。

■【7 BUY 2 GET FREE キャンペーン】

KUFC 36-38 スグル 2.0 戦闘服受注アソート(下記バナー)の対象商品を7つ購入のお客様に下記2点の両方をプレゼント！

“KUFC 40 サンシャイン 2.0 原作 ダメージヘッド 漆黒 シングマン戦”

“キンコレ 39 ロビンマスク 2.0 原作 完璧超人無量大数軍編 ダメージヘッド 金 シルバーアイ”

■予約対象アイテム

予約開始： 2025年9月12日(金)21：00〜

予約サイト： サイクロンジョー直販、サイクロンジョー BASE店

『目の前で苦しむたった数人を救えぬ者にこの世をまるごと救うことなどできてたまるかーーーっ！』

【KUFC 36 キン肉マン スグル 2.0 戦闘服 原作 新章 Ver.】

JANコード ： 4573521313943

売価(税込)： 13,990円

発売 ： 2025年10月31日より順次出荷予定

画像5 4573521313943 KUFC 36 キン肉マン スグル 2.0 戦闘服 原作 新章 Ver._banner 01

『復活！火事場のクソ力ーーーッ！！』

【KUFC 36 キン肉マン スグル 2.0 戦闘服 EX】

JANコード ： 4573521313950

売価(税込)： 13,990円

発売 ： 2025年10月31日より順次出荷予定

画像6 4573521313950 KUFC 36 キン肉マン スグル 2.0 戦闘服 EX_banner

【KUFC 36 キン肉マン スグル 2.0 戦闘服 原作 フェイスガード 新章 Ver.】

JANコード ： 4573521313967

売価(税込)： 13,990円

発売 ： 2025年10月31日より順次出荷予定

画像7 4573521313967 KUFC 36 キン肉マン スグル 2.0 戦闘服 原作 フェイスガード 新章 Ver.

【KUFC 36 キン肉マン スグル 2.0 戦闘服 EX フェイスガード】

JANコード ： 4573521313974

売価(税込)： 13,990円

発売 ： 2025年10月31日より順次出荷予定

画像8 4573521313974 KUFC 36 キン肉マン スグル 2.0 戦闘服 EX フェイスガード_banner

【KUFC 37 キン肉万太郎 戦闘服 原作】

JANコード ： 4573521313998

売価(税込)： 13,990円

発売 ： 2025年10月31日より順次出荷予定

画像9 4573521313998 KUFC 37 キン肉万太郎 戦闘服 原作_banner_main

【KUFC 37 キン肉万太郎 戦闘服 EX】

JANコード ： 4573521314001

売価(税込)： 13,990円

発売 ： 2025年10月31日より順次出荷予定

画像10 4573521314001 KUFC 37 キン肉万太郎 戦闘服 EX_banner 02

【KUFC 37 キン肉万太郎 戦闘服 原作 フェイスガード メタリック】

JANコード ： 4573521314018

売価(税込)： 13,990円

発売 ： 2025年10月31日より順次出荷予定

画像11 4573521314018 KUFC 37 キン肉万太郎 戦闘服 原作 フェイスガード メタリック_banner

【KUFC 37 キン肉万太郎 戦闘服 EX フェイスガード メタリック】

JANコード ： 4573521314025

売価(税込)： 13,990円

発売 ： 2025年10月31日より順次出荷予定

画像12 4573521314025 KUFC 37 キン肉万太郎 戦闘服 EX フェイスガード メタリック_banner

【KUFC 37 キン肉万太郎 戦闘服 原作 万太郎Tシャツ】

JANコード ： 4573521314087

売価(税込)： 14,990円

発売 ： 2025年10月31日より順次出荷予定

画像14 4573521314087 KUFC 37 キン肉万太郎 戦闘服 原作 万太郎Tシャツ_banner

【KUFC 38 キン肉マン キン肉真弓 戦闘服 原作】

JANコード ： 4573521314056

売価(税込)： 13,990円

発売 ： 2025年10月31日より順次出荷予定

画像13 4573521314056 KUFC 38 キン肉マン キン肉真弓 戦闘服 原作_banner

■KUFC3周年記念商品

“その男、厚情につき！！”

【KUFC 02 キン肉マンソルジャー 原作 メタリック 1.1】

JANコード ： 4573521313929

売価(税込)： 13,200円

発売 ： 2025年10月31日より順次出荷予定

画像20 4573521313929 KUFC 02 キン肉マンソルジャー 原作 メタリック 1.1_banner

『武道はオレがやる！』

【KUFC 33 ザ・魔雲天 原作 Mt.FUJI 青富士】

JANコード ： 4573521313684

売価(税込)： 13,990円

発売 ： 2025年10月31日より順次出荷予定

画像17 4573521313684 KUFC 33 ザ・魔雲天 原作 Mt.FUJI 青富士_banner

ゴゴゴ

『ゲッ…山が…』

『チッ…そこにいたのか…魔雲天!!』

【KUFC 33 ザ・魔雲天 原作 Mt.FUJI 赤富士】

JANコード ： 4573521313691

売価(税込)： 13,990円

発売 ： 2025年10月31日より順次出荷予定

画像18 4573521313691 KUFC 33 ザ・魔雲天 原作 Mt.FUJI 赤富士_banner

『すばらしいミュージックをきかせてやるぜーーーーっ』

【KUFC 31 ステカセキング 原作 7人の悪魔超人編 メタリック】

JANコード ： 4573521314902

売価(税込)： 13,990円

発売 ： 2025年10月31日より順次出荷予定

画像19 4573521314902 KUFC 31 ステカセキング 原作 7人の悪魔超人編 メタリック_banner

■注意事項(必ずご一読ください)

【重要】予約商品のお支払いに関して

当商品は当システムの決済の有効期限の都合上、【前入金】となります。

銀行振込みの場合は、購入後5日以内の前入金、クレジットカードの場合は即時決済となります。

なお、クレジットカードの引落し日は、各クレジットカード会社の締め日、支払日をご確認下さい。

何卒ご理解の上、購入お願いします。

■お客様都合のキャンセルを一切お受けしておりません。

受けしておりません。

注文の際に当注意事項をよく読んだ上で購入ください。

■受注IDにつき指定の配送料金が別途かかります。

配送時に混載することがあります。

返金は一律承っておりませんので何卒ご理解の程よろしくお願いします。

■商品のお届け予定日、発売日はあくまで目安ですので予告なくお届け日が前後する場合がありますので予めご了承ください。

■本製品の対象年齢は15歳以上となります。

■一部造形や彩色の仕様が変更する場合があります。

■掲載されている画像と実際の製品は若干、彩色などイメージが異なる場合があります。

■パーツ表面の合わせ目が気になる場合はドライヤーで5分程度温めてから市販の瞬間接着剤などを使用ください。

■本製品はPVC製品の為、変形している場合は商品が収まるサイズの箱(ダンボールなど)に入れ、ドライヤーで5分程度全体を温めください。

■本製品を温める際はその場を絶対に離れず火災事故や火傷等に十分ご注意ください。

■変質、変形の原因になりますので、高温多湿を避け直射日光のあたらない場所に保管してください。

