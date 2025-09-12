【Back to the Dawn ～ブレイク･ザ･アニマル･プリズン～】 2026年 発売予定 価格：未定

クラウディッドレパードエンタテインメントは、プレイステーション 5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用サスペンス脱獄RPG「Back to the Dawn ～ブレイク･ザ･アニマル･プリズン～」を2026年に発売する。価格は未定。

「Back to the Dawn ～ブレイク･ザ･アニマル･プリズン～」は、上海に拠点を置くインディーゲームスタジオMetal Head Gamesが制作するサスペンス脱獄RPG。シンガポールに本社を置くゲームパブリッシャーSpiral Up Gamesにより2023年11月にSteam向けのアーリーアクセス版の配信が開始された。アーリーアクセス版は、数多くのゲームアワードを受賞している。

7月18日には、新たなストーリーラインを追加したSteam向けの製品版が正式リリースされ、レビューサイトMetacriticでは84点（※2025年8月28日時点）を獲得。Steamのレビュー数は6,000件を超え、「非常に好評」（93%が好評）を得るなど、ユーザーからも多くの支持を集めている。

今回発売されるPS5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch版では、各字幕言語のブラッシュアップに加え、新たに日本語および中国語のキャラクターボイスを収録し、サスペンスや刑務所内での駆け引きなどが複雑に絡み合う様々な要素を、より深くより快適に体験できる。

【『Back to the Dawn ～ブレイク･ザ･アニマル･プリズン～』 アナウンストレーラー】

主人公ふたりの日本語CVについては、キツネのトーマスを「アイドルマスター SideM」の天道輝役や、「THE FIRST SLAM DUNK」の宮城リョータ役などを演じる仲村宗悟さん、パンサーのボブを「ファンタスティック・ビーストシリーズ」のジェイコブ・コワルスキー役や、「忍たま乱太郎」の稗田八方斎〈2代目〉役などでも知られる間宮康弘さんが担当する。なお、その他のキャラクターを演じる各キャストについても、順次発表予定。

【仲村宗悟/Shugo Nakamuraさん プロフィール】

1988年7月28日生まれ、沖縄県出身。アクロスエンタテインメント所属。

主な出演作品は「THE FIRST SLAM DUNK」宮城リョータ役、「ブルーロック」我牙丸吟役、「アイドルマスター SideM」天道輝役など。

2019年に第13回声優アワード新人男優賞を受賞。

仲村宗悟さん

【間宮康弘/Yasuhiro Mamiyaさん プロフィール】

1981年12月7日生まれ、千葉県出身、ケンユウオフィス所属。

主な出演作品は「ファンタスティック・ビーストシリーズ」ジェイコブ・コワルスキー役、「F1/エフワン」デイビッド・クロフト役、忍たま乱太郎』稗田八方斎〈2代目〉役、「ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-」ナックルダスター役など。

間宮康弘さん

「Back to the Dawn ～ブレイク･ザ･アニマル･プリズン～」ゲーム概要

脱獄をテーマとした本作では、犯罪、陰謀、そして罠が入り混じり、キャラクターたちの関係も複雑に絡み合っている。動物の囚人となり、過酷な刑務所の中で生活、探索、成長、そして脱出を試みる。個性豊かなキャラクターたちと出会い、忘れられない物語を体験できる。

映画さながらのハードボイルドな物語

動物の街で、冤罪を掛けられた記者と潜入任務を遂行する捜査官となり、過酷な刑務所を生き抜いていく。刑務所の外にいる仲間と協力して証拠を集め、不審な痕跡は残さず調べ、危機に陥った自分と街を救い出そう。

ボリューム満点の生粋のコンピュータRPG

選択可能な2人の主人公には、それぞれプレイ時間が20時間を超えるメインストーリーが用意されている。三大ギャングに47名の個性豊かな受刑者たち、数十名の見所たっぷりのNPC、巧みに設計された100以上のクエスト、複数の全く異なる脱獄ルート、豊富なエンディング分岐、そして100万字をも超えるテキスト。そのすべてが、この唯一無二のコンピュータRPGを構成している。

刑務所に潜む陰謀を調査せよ

整然としているように見える刑務所も、実は隅に現われた思わぬ人影や、食堂の裏口から聞こえてくる怪しい物音、ずっと鍵がかけられた廊下の突き当りの扉など、訳ありにも思える。

あちこちに散らばる手掛かりを集め、情報を取引し、深夜の消灯時間に冒険を繰り広げながら、限られた時間の中で刑務所に潜む陰謀と秘密を暴いていく。

没入感満点のバーチャル体験

この巨大な刑務所に完全に溶け込み、その規則を遵守しながら、活躍の舞台として存分に腕を振るおう。未知の環境で探索を進め、様々な挑戦に立ち向かう。模範囚として平和な日々を過ごすか、それともトラブルメーカーとなり破壊の限りを尽くすか、全てはプレーヤー次第。

個性豊かなキャラクターたち

この刑務所にいるキャラクターたちは、それぞれ拭えない過去を抱えている。彼らと交流し助け合う（利用し合う）か、それともそのケツを思いっきり蹴り上げるか、もちろん「一匹狼」になることも、各勢力の間を円滑に立ち回ることもできる。

自由度の高い成長システム

拳で語る硬派になるか、それとも陰に潜み不意をつくシーフになるか。巧みな弁舌に加え、ハッカー技術まで身につけるなど、ここでは全てが自分の思うがまま。スキルを身につけ、装備を集め、道具を作る。無名のニュービーから、誰もが憧れる刑務所のスターを目指そう。

常識破りの脱獄ルート

洗濯室から医務室、そして下水道や駐車場まで。脱獄成功に繋がるピースは刑務所の隅々に隠されている。それぞれの場所の秘密を見つけ、うまく利用しよう。想像力こそ、自由を手に入れるための最強の武器となる。

「東京ゲームショウ2025」出展概要

9月25日から28日まで「幕張メッセ」（千葉）にて開催される、日本最大級のゲームイベント「東京ゲームショウ2025」の「コナミデジタルエンタテインメント」ブース内において、試遊出展が行なわれる。ブースでは特製ノベルティも用意されている。

【概要】

・日時

ビジネスデイ：9月25日・26日10時～17時

一般公開日：9月27日9時30分～17時、9月28日9時30分～16時30分

・場所：「東京ゲームショウ2025」会場 幕張メッセ ホール5 「コナミデジタルエンタテインメント」ブース内

・出展内容：「Back to the Dawn ～ブレイク･ザ･アニマル･プリズン～」の試遊

・来場特典：「Back to the Dawn ～ブレイク･ザ･アニマル･プリズン～」試遊コーナーへ訪れた人には、「動物耳カチューシャ」（全2種類）をランダムで配布

(C)2025 Metal Head Games.

(C)2025 Spiral Up Games.

Licensed to and published by Clouded Leopard Entertainment Inc.