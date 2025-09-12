「もう夏終わってくれ」って人へ。【ニトリのN+】今からでも着られる「半袖の秋服」が吉！

ファッションの気分的にはそろそろ次の季節へ進みたい一方で、気温はまだまだ高い日が続く予報。そこで今回は、半袖で肌見せしつつ素材や色で秋を醸し出してくれるトップスを、【ニトリ】生まれのファッションブランド【N+（エヌプラス）】から紹介します。1枚で着て秋のムードと暑さ対策を両立できる半袖の秋服は、季節の変わり目だからこそ楽しめるおしゃれのひとつ。ぜひチェックしてみて。

シャギー × ラメの華やかな素材がコーデの主役に

【N+】「シャギーラメニットプルオーバー」\3,490（税込・値下げ価格）※9月1日～24日までの感謝祭限定価格

ふわふわとしたシャギーの素材感が、盛夏の半袖コーデとは異なる秋のムードを醸し出してくれるプルオーバー。光に当たるとラメがきらめく華やかな風合いが1枚で主役級の存在感を発揮します。短めの袖かつ厚すぎないコットンタッチの素材のおかげで、即戦力として取り入れやすいのが嬉しいポイントです。

透かし編みの袖が甘さを足すニットプルオーバー

【N+】「袖透かし編みニットプルオーバー」\3,990（税込）

目の詰まったハイゲージの薄手ニット素材を使用し、暑さの残る夏秋コーデにも頑張らずに手に取りやすい一着。半袖部分のみ透かし編みになったひと癖デザインが、コーデの甘口なポイントになってくれます。ワイン・ネイビーというこの秋の注目カラー2色がラインナップされており、色からも本格的な秋を先取りできそうです。

気負わず着られるフェミニンなペプラムデザイン

【N+】「ミニパイル裏起毛ペプラムプルオーバー」\3,490（税込）

切り替えによってふわっと広がったペプラムデザインが大人可愛いこちらの商品。公式ECサイトによると「綿100で肌触りも良いミニパイルの裏起毛」の素材が使用されているとのことで、汗ばむ日にも楽な着心地に期待できます。フェミニンなデザインながら、カジュアルな素材やシックな秋色のおかげで大人っぽく着こなしやすいのがGOOD。

Aラインシルエットが絵になるキレイめプルオーバー

【N+】「サイド切り替えチュニックプルオーバー」\2,990（税込）

こちらのモカ色のプルオーバーは、なめらかな表面感のカットソー素材でキレイめに寄せやすいのが魅力。サイドに異素材をドッキングさせてボリュームを出したAラインシルエットは、1枚でさらりと着てもサマ見えを狙えます。後ろにかけて流れるような前後差のある着丈も腰まわりのカバー役を担ってくれそう。カジュアルコーデに上品さを求める人は要チェック！

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ