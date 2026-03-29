アクサレディス国内女子ゴルフツアー・アクサレディス最終日が29日、宮崎のUMKカントリークラブ（6539ヤード、パー72）で行われ、2打差の5位から出た永峰咲希（ニトリ）が1イーグル、6バーディー、2ボギーの「66」で回り、通算13アンダーでツアー4勝目を挙げた。地元で見事な逆転劇を見せた永峰には、優勝賞金1800万円に加え、「宮崎牛」一頭分など豪華な副賞が送られた。宮崎出身の30歳・永峰は前半9ホールを1バーディー、1ボ