マイクロプラスチックは環境中に存在する微細なプラスチック粒子であり、人体のさまざまな器官から検出されていることから、健康への影響も懸念されています。ミシガン大学の新たな研究では、研究者が実験や分析の際に使用する手袋が、マイクロプラスチックの過剰な誤検出を引き起こしている可能性があると示されました。Avoiding and reducing microplastic false positives from dry glove contact - Analytical Methods (RSC Pu