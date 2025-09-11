がんばっても評価されない人が言いがちな「無難な意見」の共通点とは？

がんばっても評価されない人が言いがちな「無難な意見」とは？

前回、相手に意味のある意見を言うために、自分の意見の反論可能性を確認しようと述べた。「反論可能性」とは、議論によって反論できる余地である。反論可能性のない意見は、相手にとって意味がない。

たとえば、新商品のアイディア出しの会議での「お客様のニーズを捉えた商品をつくるべきです」や「付加価値の高い商品をつくるべきです」のような意見だ。

それらは正しい。それも反論の余地がないほど正しいが、正し過ぎて当たり前で、言われた相手にとっては意味がないのだ。

そして、反論可能性のない意見は、意味がないだけならまだよい。正しいので、間違っているわけではないから否定もできない。なので、その意見が言いっ放しになり、議論も進まなくもなってしまう弊害も生まれる。

では、反論可能性のある意見を言うと、どうなるだろうか。

反論を通じて、議論が活発化する！

たとえば、新商品のアイディア出しの会議の場面で、上司に次のように意見したとする。

「生成AIを使った新商品がよいと思います」

これは、正しい保証はなく、反論可能性がある。

「なんで生成AIをうちのような商品で使うんだ」

「生成AIを使ってどんな価値を出すのかがわからないから、それを考えなくては」

「生成AIって言ったって、うちの商品でどう使うんだよ」

「生成AIではなく、SaaSなり他のサービスと組み合わせた方がよくないか」

これ以外にも、いくらでも反論のしようがある。しかし、反論が出てきて正しいとは言えないが、当たり前でもない。

なので、仮に反論がたくさん出てきても、反論を通じて議論が建設的になり、そのアイディアが改善されていって答えになる可能性がある。

または、その反論を起点とした議論によって、その場に別の新しいアイディアが生まれるかもしれない。それらは、上司にとっては望むところだろう。少なくとも、正しいけど当たり前の意見をもらうよりは上司は嬉しいはずだ。

相手のために、勇気を出して、反論可能性がある意見を言おう

なぜ、反論可能性のない意見を言ってしまうのか。反論可能性のない意見を言ってしまうのは、否定されないように逃げているからだ。

「お客様のニーズを捉えた商品をつくるべきです」や「付加価値の高い商品をつくるべきです」のような反論可能性のない意見は、相手には意味がないが、正しい。正しいが故に、否定されることはない。なので、否定されるのが怖い人にとっては、「安全地帯」になる無難な選択なのだ。

しかし、自分にとっては無難だが、相手には意味がない。

あなたは、自分のために伝えようとしているか。相手のために伝えようとしているのか。ここが、分かれ道だ。

自分の意見が否定されるのを怖がって、反論可能性がない正し過ぎることを言って、相手のためになれる機会を逸するのはもったいなくはないか。

相手に意味のある意見、それも一文で魅了して人を動かす1メッセージは、相手のために伝えるものだ。

相手のためを思えば、否定されるのを怖がらずに、勇気を出して、反論可能性がある意見を言うのがよいのだ。

